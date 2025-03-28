«Правда ли я считаю Кержаков токсичным? Да нет, конечно. Просто подколол Сашу. «Токсично», наверное, неправильное слово. Я хотел сказать, что он просто лукавит. Когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды. «Футбол — командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» — это все банальности. Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче — пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон. Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда», — заявил Дзюба Sport24.
Напомним, что 9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив гол на 9-й минуте. Это был уже 234-й гол в его карьере.
После этого матча Дзюба также отличился забитым мячом в игре против «Спартака» в Кубке России. Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил, что нападающий заслужил вызов в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи, впервые с 2021 года. Дзюба и Кержаков делили первое и второе место по количеству забитых мячей за сборную — у обоих форвардов было по 30 голов.
В матче против сборной Гренады Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой и под конец первого тайма на 43-й минуте забил свой 31-й мяч, став единоличным обладателем рекорда.
Дзюба: Кержаков лукавит, говоря, что ему все равно насчет моих рекордов
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о реакции Александра Кержакова на то, что он установил два рекорда.
Фото: РФС