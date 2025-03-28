"Хороший настрой чувствовался на протяжении всех 90 минут. Но так, как мы зашли в матч… Чувствовалась концентрация внутри команды. Есть удовлетворение, что мы взяли три очка с очень хорошей командой. На счет даже смотреть не хочу. Это три очень важных, нужных очка.
Понимаю, что-то, как нам легко получилось забить, сильно повлияло на характер встречи. И уже после первых двух моментов этот матч пошел по нашему сценарию. Хорошая, эмоциональная победа. Можно банально сказать, но она точно посвящается зрителю", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
Игра состоялась в пятницу, 28 марта, в рамках 22-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги. Самарские "Крылья Советов" принимали московский "Локомотив" и выиграли со счётом 5:1 (у хозяев отличились Ороз, Олейников, Бейл и дважды Сергеев),. Для волжан эта победа стала первой в матчах с "железнодорожниками" в рамках чемпионата России с 2011 года. Благодаря ней клуб из Самары набрал 22 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Крылья Советов" 5 апреля на своём поле сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
"На счет даже смотреть не хочу". Осинькин посвятил победу над "Локомотивом" зрителям
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над московским "Локомотивом" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 5:1.
Фото: ФК "Крылья Советов"