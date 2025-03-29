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Вингер "Динамо" Муми Нгамалё может продолжить карьеру в Турции

Камерунский вингер "Динамо" Муми Нгамалё заинтересовал европейские клубы.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Вингер московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамалё может покинуть Россию в летнее трансферное окно. Как сообщает "Евро-футбол", к игроку проявляют интерес клубы из чемпионата Турции. Напомним, трансферная стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Муми Нгамалё защищает цвета "Динамо" с сентября 2022 года. Бело-голубые приобрели его у швейцарского "Янг Бойз" за 2 миллиона евро. В текущем сезоне камерунец принял участие в 19 матчах в РПЛ и Кубке России. На счету Нгамалё пять голов и четыре результативные передачи.

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