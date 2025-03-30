"Мы не общались и не контактировали со "Спартаком", чтобы я приехал на празднование в Москве в случае чемпионства. Если меня пригласят, то я с удовольствием приеду в Москву на такой праздник", - приводит слова Карреры ТАСС.
В текущем сезоне московский "Спартак" в 21 матче набрал 43 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующего "Краснодара" в настоящее время составляет 3 очка.
Итальянский специалист Массимо Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Именно под его руководством красно-белые в крайний раз стали чемпионами России (в сезоне-2016/17).
Каррера собирается приехать в Москву в случае чемпионства "Спартака"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем возможном приезде в Москву.
Фото: ФК "Спартак"