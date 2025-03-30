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Григорян: на попадание Глушенкова в стартовый состав "Зенита" повлияет не хет-трик за сборную, а здравый смысл

Российский тренер Александр Григорян предположил, что повлияет на попадание Максима Глушенкова в стартовый состав «Зенита» на матч с казанским «Рубином».
Фото: РФС
30 марта в рамках 22 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле «Рубин». Напомним, что в перерыве на матчи сборных Максим Глушенков в составе национальной команды России оформил хет-трик против Замбии.

- Повлияет не хет-трик, а здравый смысл. И отсутствие чувства собственной важности у Семака — это его сильнейшее качество. Чувство собственной важности губит людей, которые идут на принцип ради принципа, а не ради достижения цели. Думаю, Семак в этой ситуации поступит мудро и поставит Глушенкова в стартовый состав, — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Максим Глушенков провел 13 матчей за «Зенит», забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Сине-бело-голубые идут третьими в таблице, набрав 43 очка в 21 матче.

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