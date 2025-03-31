"Пригласили Гренаду — Гренаде он не мог не забить. Карпин всю игру сборной перестроил, сломал ее. Ребята нормально с Замбией играли, а здесь вся игра сломана была. И вдруг оказывается, что он общался с Богом, когда спал, он сам говорил. Говорит: "Я общался с Богом и попросил, чтобы он помог". Он не уверен был, что Гренаде забьет! Я вообще в ужас пришел. К тебе Бог пришел, с тобой беседует! Ну попроси у него ума побольше!", - сказал Бубнов в эфире выпуска Youtube-передачи "Коммент.Шоу" [цитата по "СЭ"].
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте 2025 года по решению тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным получил вызов в сборную России для участия в очередном учёбно-тренировочном сборе. В его рамках форвард вышел в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч против команды Гренады.
В этой игре Дзюба провёл на поле 65 минут, в течение которых сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу. Тем самым, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, а также самым возрастным автором забитого гола.
В следующем товарищеском матче сборной России - против команды Замбии - футболист не принял участие и досрочно покинул расположение национальной команды.
Бубнов - о словах Дзюбы про общение с Богом: ну попроси у него ума побольше!
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о словах форварда тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы об общении с Богом.
Фото: ФК "Акрон"