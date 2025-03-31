"У Мостового курс лечения закончился что ли? У Мостового вообще кто-то нормальный есть? У него же все плохие. Он лезет во все дырки, везде говорит то, что моментально печатается. Создавать рекламу Мостовому я помогать не хочу. Пускай заплатит, тогда помогу", - приводит слова Овчинникова Legalbet.
Александр Мостовой на профессиональном уровне занимался футболом с 1986 по 2005 гг. За это время он успел побывать игроком таких команд, как "Красная Пресня" (Москва), "Спартак" (Москва), "Бенфика" (Португалия), "Кан" (Франция), "Страсбур" (Франция), "Сельта" (Испания), "Алавес" (Испания). Кроме того, Мостовой вызывался в расположение сборных СССР и России.
В настоящее время Мостовой преимущественно выступает в качестве футбольного эксперта, который делится своим мнением со спортивными журналистами.
Овчинников: у Мостового курс лечения закончился что ли? Он лезет во все дырки, у него все плохие
Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о бывшем игроке сборной России Александре Мостовом, который назвал наставника ЦСКА Марко Николича нефутбольным человеком.
Фото: ФК "Спартак"