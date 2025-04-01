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Семин посоветовал "Спартаку" обратиться к Романцеву, чтобы выиграть трофей

Российский тренер Юрий Семин высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Чемпионская гонка будет до последнего тура. И неожиданности ещё будут, особенно с командами из нижней части таблицы, что и случилось со "Спартаком". Они должны понять это изнутри. Может быть, после победы над "Зенитом" команда не перестроилась. Всё только начинается. Или надо было Романцева вызывать: он знает, как становиться чемпионом", - цитирует Семина "РИА Новости Спорт".

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). После 22-х сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять очков. В 23-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Ростовом".

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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