"Я вообще всегда верю в "Зенит". А игра, например, "Спартака" в этом туре против "Ахмата" показала, что он не сможет конкурировать с "Зенитом" за первое место. На очный матч с петербуржцами красно-белые собрались, выиграли, а тут надо было обыгрывать "Ахмат" — и не получилось. И судьба золота, думаю, во многом решится в игре "Зенита" с "Краснодаром", - цитирует Рапопорта "РБ Спорт".
В 22-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0. Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 0:0. После 22-х сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками и отстают от "Краснодара" на три очка. Красно-белые замыкают тройку лидеров с 44-мя очками.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Рапопорт: "Спартак" не сможет конкурировать с "Зенитом" за чемпионство
Российский тренер Борис Рапопорт считает, что "Спартак" не сможет конкурировать за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"