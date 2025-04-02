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Карпин - о рекорде Дзюбы: радует, что меня больше не будут спрашивать про это

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о рекорде нападающего Артема Дзюбы по числу голов в составе национальной команды.
Фото: РФС
— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать (смеется). И все счастливы, что рекорд случился.

— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.

— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.

— Но у вас хоть какое-то удовлетворение осталось от того, что вы помогли Дзюбе добиться исполнения своей мечты?

— Я думаю, что удовлетворение получили все.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным в марте 2025 года вызвал в расположение национальной команды для участия в очередном учебно-тренировочном сборе 36-летнего нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу.

Форвард попал в стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Гренады. В этой встрече Дзюбе удалось забить гол, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды (всего 31 мяч), а также самым возрастным автором гола, забитого в матче за сборную России.

До этой встречи Артем Дзюба в последний раз играл за сборную России в июне 2021 года - еще до назначения Валерия Карпиным главным тренером.

Источник: "Матч ТВ"

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