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Шалимов - после ничьей с "Ахматом": в футбол мы мало сегодня играли

Главный тренер воронежского "Факела" Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 с грозненский "Ахматом".
Фото: ФК "Факел"
"Мы в принципе готовили эту игру, задание было убрать риск на своей половине, допускать как можно меньше ошибок, чтобы их вообще не было и чтобы не получали быстрые атаки. Этого не получилось у нас сделать. Мы сыграли в два нападающих, к чему у меня душа не лежит, но у в футбол мы мало сегодня играли. В основном была борьба, единоборства, все было жестко", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

Воронежский "Факел" 5 апреля в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с грозненский "Ахматом" сыграл в ничью со счетом 0:0. Благодаря этому "Факел" набрал 15 очков и продолжил занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.

Отметим, что данная игра, во-первых, проходила без зрителей, так как воронежская команда была наказана за расистские оскорбления со стороны болельщиков, и во-вторых, первой для Игоря Шалимова после назначения главным тренером "Факела". В следующем туре им предстоит 13 апреля на выезде сыграть против тольяттинского "Акрона".

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