Метеоролог - об условиях на матче ЦСКА - "Динамо": погоды хуже не придумаешь

- Что касается условий на матче ЦСКА — «Динамо», то погоды хуже не придумаешь. Сегодня будет просто невозможная погода. Снег будет валить сутки непрерывно, - сказал метеоролог корреспонденту "Чемпионата".
В столице России на протяжении трёх дней ожидаются сильные снегопады и температура, близкая к нулю градусов, поэтому сейчас прилагаются все усилия, чтобы очистить поле. Матч состоится 6 апреля в 19:30 на стадионе "ВЭБ Арена".
На данный момент красно-синие идут шестыми в таблице, имея в своем активе 41 очко в 22 матчах. Бело-голубые, набрав 42 балла в 22 встречах, располагаются на четвертом месте.