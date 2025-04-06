Метеоролог - об условиях на матче ЦСКА - "Динамо": погоды хуже не придумаешь

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Динамо Мх
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Ростов
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
ЦСКА
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ДинамоНе начат

Первая лига

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СКА-Хабаровск
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БалтикаЗавершен
Енисей
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Торпедо
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Ротор1 тайм
Родина
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Тоттенхэм
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Саутгемптон2 тайм
Брентфорд
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Челси2 тайм
Фулхэм
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Ливерпуль2 тайм
Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Испании. Примера

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Лас-Пальмас
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Реал СосьедадЗавершен
Севилья
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Вальядолид
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Вильярреал
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
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ВенецияЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Торино
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Верона2 тайм
Аталанта
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ЛациоНе начат
Рома
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Санкт-Паули
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Боруссия М2 тайм
Унион
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Ланс
1 - 0 1 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
18:15
СтрасбургНе начат
Ренн
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ОсерНе начат
Монпелье
18:15
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Марсель
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ТулузаНе начат

Метеоролог - об условиях на матче ЦСКА - "Динамо": погоды хуже не придумаешь

Метеоролог Евгений Тишковец высказался о погодных условиях во время предстоящего матча 23-го тура РПЛ между московским ЦСКА и "Динамо", который состоится 6 апреля
Фото: "Чемпионат"
- Что касается условий на матче ЦСКА — «Динамо», то погоды хуже не придумаешь. Сегодня будет просто невозможная погода. Снег будет валить сутки непрерывно, - сказал метеоролог корреспонденту "Чемпионата".

В столице России на протяжении трёх дней ожидаются сильные снегопады и температура, близкая к нулю градусов, поэтому сейчас прилагаются все усилия, чтобы очистить поле. Матч состоится 6 апреля в 19:30 на стадионе "ВЭБ Арена".

На данный момент красно-синие идут шестыми в таблице, имея в своем активе 41 очко в 22 матчах. Бело-голубые, набрав 42 балла в 22 встречах, располагаются на четвертом месте.

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