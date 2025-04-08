"Что не получилось в матче с "Краснодаром"? Забить гол и не пропустить необязательный мяч. Чье чемпионство хотел бы увидеть в этом сезоне? "Краснодара"! – передает Metaratings слова Тедеева.
Напомним, в минувшие выходные тольяттинский "Акрон" проиграл в гостях "Краснодару" в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Краснодар" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Таким образом "быки", лидирующие в турнирной таблице чемпионата России, набрали 52 очка и на пять баллов оторвались от ближайших преследователей.
Главный тренер "Акрона" Тедеев: хотел бы увидеть в этом сезоне чемпионство "Краснодара"
Наставник "Акрона" Заур Тедеев рассказал, кого поддерживает в чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"