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Главный тренер "Акрона" Тедеев: хотел бы увидеть в этом сезоне чемпионство "Краснодара"

Наставник "Акрона" Заур Тедеев рассказал, кого поддерживает в чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Что не получилось в матче с "Краснодаром"? Забить гол и не пропустить необязательный мяч. Чье чемпионство хотел бы увидеть в этом сезоне? "Краснодара"! – передает Metaratings слова Тедеева.

Напомним, в минувшие выходные тольяттинский "Акрон" проиграл в гостях "Краснодару" в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Краснодар" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Таким образом "быки", лидирующие в турнирной таблице чемпионата России, набрали 52 очка и на пять баллов оторвались от ближайших преследователей.

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