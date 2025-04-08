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Источник: "Спартак" планирует продлить контракт с 37-летним Довбней, не сыгравшим ни одного матча за клуб

"Спартак" хочет переподписать соглашение с вратарем Александром Довбней.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, "Спартак" заинтересован в продлении соглашения с 37-летним голкипером Александром Довбне. Сообщается, что обсуждение нового контракта со стороной футболиста может произойти ближе к концу этого сезона.

Довбня перешел в "Спартак" летом прошлого года в качестве свободного агента. В составе красно-белых вратарь не провел ни одного официального матча.

"Спартак" занимает на данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 турах 47 очков.

Источник: Metaratings

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