"Пари НН" на данный момент не рассматривает никаких кандидатов на пост главного тренера команды. Появившаяся в инфопространстве "новость" о том, что команду может возглавить Магомед Адиев, не соответствует действительности", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Пари НН", если команда уступит московскому "Динамо" в 24-м туре РПЛ. Сообщалось, что новым главным тренером волжан может стать Магомед Адиев.
Напомним, что Виктор Гончаренко стал главным тренером "Пари НН" осенью 2024 года, сменив на этом посту Сашу Илича, ранее белорусский специалист занимал аналогичную должность в екатеринбургском "Урале". После 23-х сыгранных туров нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 24-м туре РПЛ волжане примут на своем поле московское "Динамо".
Магомед Адиев ранее был главным тренером сборной Казахстана и грозненского "Ахмата", а также работал в песчанокопской "Чайке" и был ассистентом главного тренера в "Пари НН".
В "Пари НН" опровергли информации о возможном назначении Адиева на пост главного тренера
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной отставке Виктора Гончаренко
Фото: ФК "Пари НН"