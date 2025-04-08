«Лучший голкипер в лиге сейчас – как всегда Игорь Акинфеев. На самом деле, очень много вратарей хороших. Это и Агкацев, отлично заменил Матвея Сафонова. Безусловно, одного из лучших вратарей, с кем я когда-либо играл и находился. У меня отличные с ним отношения. Периодически переписываемся, общаемся. «Краснодар» сейчас пропускает очень мало, идёт в лидерах. Мне кажется, отличное начало его карьеры полноценной. Фактически, это его первый сезон, на него рассчитывают, и он оправдывает», — заявил Шунин «Советскому спорту».
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. За первую команду ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.
В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 22 матча в РПЛ, и в десяти из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Антон Шунин выбрал лучшего голкипера РПЛ
Экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил мнение, кто на данный момент является лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА