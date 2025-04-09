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Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможном назначении в "Пари НН"

Бывший главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал возможное назначение в "Пари НН".
Фото: ФК "Ахмат"
"Я ни с кем из руководителей "Пари НН" не разговаривал. Переговоры с "Атырау"? Уже давно общаемся. Посмотрим, как сложится", - цитирует Адиева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Пари НН" отправит в отставку с поста главного тренера Виктора Гончаренко, если команда уступит московскому "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата России. Сообщалось, что новым главным тренером волжан может стать Магомед Адиев, который также ведет переговоры с казахстанским "Атырау". Ранее Адиев работал в грозненском "Ахмате" и сборной Казахстана.

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