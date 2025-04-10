- Кто главный претендент на чемпионство? Не буду оригинален. Кто идёт на первом месте, у того самые высокие шансы, но, если честно, я внимательно слежу только за "Локо". Решающая часть сезона будет очень интересной. Станет ли плюсом смена чемпиона? Мне без разницы, если это будет не "Локомотив", - передаёт слова Салтыкова Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 23 сыгранных матчах. От лидирующего "Краснодара" "железнодорожники" отстают на 11 очков. На 5 очков меньше, чем у лидера, у представителей топ-3 - московского "Спартака" и петербургского "Зенита".
Салтыков: мне без разницы, кто будет чемпионом, если не "Локомотив"
Вингер "Локомотива" Никита Салтыков высказался о чемпионской гонке текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"