«Я говорил с другими командами: «Химки», «Пари НН». Все сетовали на возраст: «Мы берём вектор на омоложение». Сейчас смотрю на это условное омоложение — я бы мог там играть ещё два или три года.
Даже когда я пошёл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода — ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру, — заявил Семёнов «Чемпионату».
Андрей Семенов выступал на уровне Российской Премьер-Лиги за пермский «Амкар» и грозненский «Ахмат». За свою карьеру он провёл 286 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. В последнем сезоне в составе «Ахмата» он сыграл 18 матчей, в которых отметился одним голом.
Кроме того, Андрей Семёнов привлекался к играм за сборную России. Его дебют состоялся в мае 2014 года под руководством Фабио Капелло, и с тех пор он сыграл 27 матчей за национальную команду.
Недавно стало известно, что Андрей Семёнов нашёл новую команду в Медийной футбольной лиге и будет выступать за «Rocket Team».
Андрей Семёнов окончательно завершил профессиональную карьеру
Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов признался, что больше не рассчитывает вернуться в профессиональный футбол.
Фото: IMAGO