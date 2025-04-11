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Писарев — о шансах "Спартака" на титул: так чемпионами не становятся

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев прокомментировал последние результаты «Спартака» в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся.

Что касается «Ростова», то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью. Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно — адаптация. Надо ждать», — заявил Писарев Sport24.

После 23 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков. До конца РПЛ осталось 7 туров.

Сегодня, 11 апреля, «Спартак» проведёт свой следующий матч против махачкалинского «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в 19:30 по московскому времени.

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