«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся.
Что касается «Ростова», то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью. Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно — адаптация. Надо ждать», — заявил Писарев Sport24.
После 23 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков. До конца РПЛ осталось 7 туров.
Сегодня, 11 апреля, «Спартак» проведёт свой следующий матч против махачкалинского «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в 19:30 по московскому времени.
Писарев — о шансах "Спартака" на титул: так чемпионами не становятся
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев прокомментировал последние результаты «Спартака» в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"