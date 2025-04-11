"Жду с нетерпением матч "Зенит" - "Краснодар", потому что лидеры всегда создают интригу. "Быки" понимают, что для них эта игра очень важна со всех точек зрения. "Краснодар" сейчас почувствовал уверенность и имеет большие шансы забрать чемпионский титул. Если команда обыграет питерцев, с вероятностью 90 процентов "быки" повалят остальные клубы набекрень и мы увидим нового чемпиона", - приводит слова Игнатьева "Чемпионат".
"Зенит" и "Краснодар" сыграют друг с другом в ближайшее воскресенье, 13 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном (в роли ВАР будет работать Сергей Иванов).
В текущем сезоне после 23-го тура РПЛ "Краснодар" с 52-я очками занимает первое место, а "Зенит" с 47-ю очками располагается на третьей строчке.
Игнатьев: если "Краснодар" обыграет "Зенит", то "быки" повалят остальные клубы набекрень
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"