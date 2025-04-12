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Кузнецов: можно сказать, ЦСКА после победы над "Оренбургом" включился в чемпионскую гонку

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о победе красно-синих над "Оренбургом" в 24 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Первый тайм был ужасным. Мяч не держался, потерь очень много было, какие-то хаотичные атаки. У Вани Облякова первый тайм не получился. Но во втором, большой мастер, разобрался, просто разобрался, успокоил игру. Можно сказать, что ЦСКА после победы над "Оренбургом" включился в чемпионскую гонку, - заявил Кузнецов корреспонденту "РБ Спорт".

Дмитрий Кузнецов выступал за ЦСКА с 1984 по 1991 год. За это время Дмитрий становился чемпионом СССР(1991) и обладателем Кубка СССР (1990/1991). В 1991 году перешел в испанский "Эспаньол", за который провел 71 матч и забил 10 голов.

На данный момент ЦСКА идет четвертым в таблице, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах и уступая "Зениту" и "Спартаку" по личным показателям. Следующий тур красно-синие проведут на своем поле против самарских "Крыльев Советов" 20 апреля.

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