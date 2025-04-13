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Колыванов: Угальде может остаться лучшим бомбардиром РПЛ, даже не забив больше ни гола

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов выразил мнение о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"
«Угальде проводит вторую часть сезона не так ярко, как первую. Нет его голов и нет побед «Спартака» в важнейших матчах. Гонка бомбардиров? Удивительно, но Угальде может стать лучшим бомбардиром, больше не забив ни одного мяча в чемпионате. Отрыв у него приличный», — заявил Колыванов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Угальде провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ. Второе место принадлежит полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, который забил 12 голов. Замыкает тройку лидеров нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с 11 голами на своём счету.

После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из шести матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». В последнем матче против «Динамо» Махачкала Манфред покинул поле на 33-й минуте из-за полученной травмы.

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