- Команда набрала ход. Матч с "Оренбургом" был не совсем удачным, особенно первый тайм. ЦСКА выиграл и приблизился к тройке. Тем более, если "Зенит" выиграет у "Краснодара", у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионские медали. Неожиданно! - заявил Колыванов корреспонденту "Чемпионата".
Одержав победу над "Оренбургом", "армейцы" продлили беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (6 побед и 2 ничьи). Команда Марко Николича располагается на четвертом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах и уступая "Зениту" и "Спартаку" по личным показателям. Лидер Российской Премьер-Лиги - "Краснодар", набравший 52 очка в 23 встречах.
Колыванов: если "Зенит" выиграет у "Краснодара", у ЦСКА есть шансы на чемпионские медали
Российский тренер Игорь Колыванов оценил шансы ЦСКА на золотые медали РПЛ после победы над "Оренбургом" (2:0).
Фото: ФК "Текстильщик"