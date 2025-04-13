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Булыкин: жду качественной игры от "Зенита" и "Краснодара"

Экс-форвард "Локомотива", "Динамо" и "Байера" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: "Чемпионат"
- Жду качественной игры, где клубы покажут лучшие качества. После этой игры будет более понятен расклад на чемпионскую гонку. Если "Краснодар" выиграет, то серьёзно приблизит себя к чемпионству. Результат в этом матче важнее, чем качество игры, - заявил Булыкин корреспонденту "Советского спорта".

Напомним, матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится уже сегодня в 17:00. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", на котором ожидается аншлаг. В случае победы "быков", отрыв увеличится с 5 до 8 очков в пользу южан. Матч обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.

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