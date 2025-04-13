- Жду качественной игры, где клубы покажут лучшие качества. После этой игры будет более понятен расклад на чемпионскую гонку. Если "Краснодар" выиграет, то серьёзно приблизит себя к чемпионству. Результат в этом матче важнее, чем качество игры, - заявил Булыкин корреспонденту "Советского спорта".
Напомним, матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится уже сегодня в 17:00. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", на котором ожидается аншлаг. В случае победы "быков", отрыв увеличится с 5 до 8 очков в пользу южан. Матч обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.
Булыкин: жду качественной игры от "Зенита" и "Краснодара"
Экс-форвард "Локомотива", "Динамо" и "Байера" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: "Чемпионат"