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Тедеев: в первом тайме "Акрон" владел колоссальным преимуществом, но победа далась тяжело

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 24 тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Акрон"
"Победа далась тяжело, "Факел" хорошо оборонялся большими силами всей командой, было мало свободных зон. Особенно в первом тайме мы владели просто колоссальным преимуществом, но мы мало доводили атак до завершающей передачи, где?то не хватало точности, но слава богу, что так закончилось", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" 13 апреля на своем поле в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проводил матч против воронежского "Факела" и одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

Благодаря этой победе у "Акрона" в активе стало 28 очков, и команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Самарского области 19 апреля дома сыграет против московского "Спартака".

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