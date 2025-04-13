"Семак здесь при чём? Играют футболисты, а состав у "Зенита" самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть — целуют во все места. Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком 13 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на домашнем стадионе "Газпром Арена" одержал волевую победу над футбольным клубом "Краснодар" со счётом 4:1.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 50 очков и сократил отставание от "Краснодара", который продолжает занимать первое место в турнирной таблице, до 2 очков.
Напомним, Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть последних сезонов подряд становились чемпионами России.
Мостовой - о победе "Зенита" над "Краснодаром": Семак здесь при чём? У "Зенита" самый сильный состав
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"