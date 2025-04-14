«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул». В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — заявил Медведев «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что каждый игрок "Зенита" в случае победы над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ с разницей в три мяча и более получит премиальные на сумму 250 тысяч евро. В итоге сине-бело-голубые выиграли у "быков" со счётом 4:1.
После 24 туров «Зенит» идёт вторым в таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков. Лидирует «Краснодар» с 52. В следующем туре, 20 апреля, сине-бело-голубые сыграют дома с «Химками».
Медведев — о премиях за матч с "Краснодаром": цифры далеки от реальности, как Луна от Земли
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухи о бонусах за победу над «Краснодаром» выдумкой и упрекнул СМИ в отсутствии фактуры.
Фото: ФК "Зенит"