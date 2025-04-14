"По поводу офсайдных точек при третьем голе. Понятное дело, что это не "вне игры" — даже без линий было видно. Но не надо давать лишних поводов для обсуждений. Это подрывает авторитет департамента. Арбитры должны понимать, что так делать не надо. Нужно просто правильно выполнять свою работу. А эти кривые-косые линии — это просто смешно", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" 13 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проводил домашний матч против футбольного клуба "Краснодар" и одержал победу со счётом 4:1. Эпизод, о котором идёт речь, произошёл на 80-й минуте, когда атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков отправил в ворота "быков" третий мяч.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 50 очков и приблизился к лидирующему в чемпионате "Краснодару" на расстояние 2 очков.
"Это просто смешно". Экс-арбитр Федотов назвал офсайдные линии в матче "Зенита" кривыми-косыми
Экс-арбитр Игорь Федотов раскритиковал офсайдные линии в эпизоде с голом нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в матче 24-го тура РПЛ. с "Краснодаром".
Фото: скриншот трансляции "Матч Премьер"