Сообщается, что в "Севильи" готовы во время предстоящего летнего трансферного окна вступить в переговоры с "железнодорожниками" о переходе игрока. Кроме того, интерес к футболисту проявляет еще несколько испанских клубов.
Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermsrkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Севилья" готова вступить в переговоры по трансферу Тикнизяна летом
По информации СМИ, у испанской "Севильи" остается заинтересованность в услугах армянского защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"