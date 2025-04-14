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СМИ: "Севилья" готова вступить в переговоры по трансферу Тикнизяна летом

По информации СМИ, у испанской "Севильи" остается заинтересованность в услугах армянского защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что в "Севильи" готовы во время предстоящего летнего трансферного окна вступить в переговоры с "железнодорожниками" о переходе игрока. Кроме того, интерес к футболисту проявляет еще несколько испанских клубов.

Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermsrkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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