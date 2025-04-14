"Думаю, что Стас в матче с "Зенитом" сыграл на своём высоком уровне. Просто вчера "Зенит" был сильнее в каких-то аспектах. Я не вижу вины Агкацева ни в одном из мячей. В чём его вина в первом голе? Он справился с достаточно быстрым и хлёстким ударом. Глушенков пробил — он с ним справился. Я думаю, что в таких ситуациях должны больше защитники бежать за атакующими игроками на помощь вратарю", - приводит слова Мамаева "Чемпионат".
Футбольный клуб "Краснодар" в минувшее воскресенье в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях сыграл против петербургского "Зенита". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев попал в стартовый состав команды и провёл весь матч на поле. 23-летний голкипер сумел отбить 3 удара в створ из 7, нанесённых игроками "Зенита".
Таким образом, Агкацев провёл все 24 матча в текущем сезоне чемпионата России, в 13 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности, а в других 11 играх всего пропустил 17 голов.
Мамаев: не вижу вины Агкацева ни в одном из мячей, пропущенных от "Зенита"
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев оценил игру вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева в матче 24-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (1:4).
Фото: ФК "Краснодар"