"У нас есть уверенность, что мы должны остаться в РПЛ. Наверное, это должно произойти за счет нашего внутреннего стержня", - цитирует Шумахова "Матч ТВ".
После 24-х сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 25-м туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место.
Напомним, что в 24-м туре РПЛ махачкалинцы одержали выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1.
Игрок махачкалинского "Динамо" Шумахов: у нас есть уверенность, что мы останемся в РПЛ
Капитан махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов высказался о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала