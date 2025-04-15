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Игрок махачкалинского "Динамо" Шумахов: у нас есть уверенность, что мы останемся в РПЛ

Капитан махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов высказался о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У нас есть уверенность, что мы должны остаться в РПЛ. Наверное, это должно произойти за счет нашего внутреннего стержня", - цитирует Шумахова "Матч ТВ".

После 24-х сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 25-м туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место.

Напомним, что в 24-м туре РПЛ махачкалинцы одержали выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1.

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