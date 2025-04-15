— Если команда попадет в восьмерку, контракт будет продлен?
— Тогда с удовольствием будем разговаривать о продлении. Я точно буду в этом заинтересован. Надеюсь, что и клуб тоже, - цитирует Пименова "Матч ТВ".
После 24-х сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Самарцы отстают от "Ростова", который занимает 8-е место, на 7 баллов.
Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, если команда по итогам сезона не попадет в топ-8 РПЛ. В 25-м туре чемпионата России самарцы сыграют на выезде с московским ЦСКА.
Пименов - о будущем Осинькина: будем разговаривать о продлении контакта, если команда попадет в топ-8
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о будущем Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"