«Я не знаю, что сказать. В «Химках» все плохо, честно говоря. Московская область должна как-то на это отреагировать. Потому что это же позор Московской области», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
Вчера стало известно, что футбольный клуб «Химки» официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Франком Артигой. После этого в СМИ появились сообщения о том, что футболисты подмосковной команды отказались выходить на тренировки и могут бойкотировать матч против «Зенита», выразив недовольство ситуацией в клубе после отставки главного тренера.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Ловчев — о кризисе в "Химках": это позор для Московской области
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал сложное положение футбольного клуба «Химки», где накануне был уволен главный тренер Франк Артига.
Фото: ФК "Химки"