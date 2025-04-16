"Спартак" сто процентов может побороться за золото РПЛ. Я еще в начале сезона об этом говорил. Красно-белые смогут конкурировать и с "Зенитом", и с "Краснодаром", потому что в команде собраны хорошие исполнители", - цитирует Маркова "Евро-Футбол".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. После 24-х сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 5 очков.
Вчера, 15-го апреля, команда Деяна Станковича одержала победу над екатеринбургским "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 3:0. В матче 25-го тура чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Марков: "Спартак" сто процентов сможет побороться за золото РПЛ
Нападающий "Урала" Евгений Марков высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"