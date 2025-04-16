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Семин: ЦСКА вошел в борьбу за чемпионство, команда показывает уверенную игру

Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Почему только "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" претендуют на золото, есть еще и ЦСКА, который уже вмешался в эту борьбу и стал конкурентом. ЦСКА сегодня играет уверенно, на мой взгляд, оборона команды — одна из лучших в лиге, там собраны хорошие игроки и Игорь Акинфеев", - цитирует Семина "РИА Новости".

После 24-х сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 25-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле самарские "Крылья Советов".

Сегодня, 16-го апреля, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Динамо" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "армейцев".

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