"СЭ": Артига не расторг контракт с "Химками"

По информации СМИ, документы о расторжении контракта между подмосковными "Химками" и главным тренером Франком Артигой ещё не подписаны.

Фото: ФК "Химки"





После 24-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" имеют в своем активе 23 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" 20 апреля на выезде сыграют против петербургского "



Источник: Сообщается, что именно в связи с этим химчане объявили, что Магомед Адиев назначен лишь исполняющим обязанности главного тренера.После 24-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" имеют в своем активе 23 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" 20 апреля на выезде сыграют против петербургского " Зенита ".Источник: "СЭ"