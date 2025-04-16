Сообщается, что именно в связи с этим химчане объявили, что Магомед Адиев назначен лишь исполняющим обязанности главного тренера.
После 24-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" имеют в своем активе 23 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" 20 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Артига не расторг контракт с "Химками"
По информации СМИ, документы о расторжении контракта между подмосковными "Химками" и главным тренером Франком Артигой ещё не подписаны.
Фото: ФК "Химки"