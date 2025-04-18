«Тренера в «Химках» убрали. Это назревало. Ноунеймов таких привозят, что просто ты не знаешь», — написал Мостовой в своём Telegram-канале.
Франк Артига занял пост главного тренера «Химок» в июне 2024 года. За это время под его руководством команда провела 31 матч, одержав 7 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 16 поражений.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Ранее Артига занимал пост главного тренера футбольного клуба «Родина», а также работал в системе «Барселоны», где руководил различными молодёжными командами.
Мостовой — об Артиге: ноунеймов таких привозят, что просто ты не знаешь
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход испанского специалиста Франка Артиги из подмосковных «Химок».
Фото: ФК "Химки"