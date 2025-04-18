- Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учетом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило. Я до сих пор не видел документов. Возможно, что-то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы.
Сегодня, 18 апреля, президент российской Премьер-лиги провел встречу с футболистами подмосковных "Химок", которые бойкотировали тренировки. Напомним, ранее сообщалось о том, что у клуба существуют задолженности перед игроками и тренерским штабом по заработной плате. Бизнесмен Туфан Садыгов, финансирующий "Химки", заверил, что до конца апреля все обязательства будут выполнены.
"Химки" набрали 23 очка после 24 туров и находятся на двенадцатом месте в турнирной таблице. У красно-черных одинаковое количество набранных баллов с грозненским "Ахматом", располагающимся на 13-й позиции, в зоне стыковых матчей.
Источник: "Матч ТВ"
"Разнятся цифры и данные". Глава РПЛ Алаев сообщил, что в "Химках" введено внешнее управление
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации в "Химках".
Фото: "Чемпионат"