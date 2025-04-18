Тедеев — перед "Спартаком": сегодня в этой лиге важно понять, что любая команда может обыграть любую

- Бывает такое, что явный фаворит проигрывает явному аутсайдеру. У нас тоже был такой матч, когда в нас никто не верил с "Зенитом". Сегодня в этой лиге важно понять, что любая команда может обыграть любую, — приводит слова Тедеева официальный сайт "Акрона".
Напомним, 7 декабря в матче 18 тура РПЛ "Акрон" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Победный гол забил Артём Дзюба, ранее выступавший за сине-бело-голубых.
На данный момент "Акрон" идет на девятом месте в таблице, имея в своем активе 28 очков в 24 матчах. Следующий тур команда Заур Тедеева проведет на своем поле с московским "Спартаком", который располагается на третьем месте, набрав 47 баллов в 24 встречах. Встреча состоится 19 апреля в 14:30.