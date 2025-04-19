"Клуб "Химки" какой-то странный, непрозрачный. Непонятна вся система принятия там решений по всем вопросам, начиная от трансферов и заканчивая хозяйством. Поэтому меня не удивляет то, что там ввели внешнее управление. Правда, не знаю, какой будет результат — продолжение пройденного или наступят какие-то изменения", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что руководство подмосковных "Химок" не выплачивает футболистам зарплату на протяжении нескольких месяцев. Игроки объявили бойкот и пропустили несколько тренировок - сообщалось, что на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" могут поехать игроки из второй команды клуба.
Вчера, 18-го апреля, президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с футболистами команды и объявил, что клуб переходит под внешний контроль. Матч 25-го тура чемпионата России "Зенит" - "Химки" состоится завтра, 20-го апреля, в 16:30 по московскому времени.
Смородская: клуб "Химки" какой-то странный, непрозрачный
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о ситуации в подмосковных "Химках".
Фото: РПЛ