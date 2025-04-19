"Дзюба первый на мяче и играет в него, Умяров, не успевая, попадает по ноге сопернику — пенальти", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
Описываемый эпизод произошёл на 20-й минуте матча 25-го тура РПЛ между "Акроном" и "Спартаком". После просмотра его повтора на мониторе ВАР главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти, который реализовал нападающий Артём Дзюба.
На момент написания новости идёт 65-я минута встречи, счёт ничейный - 2:2.
Экс-арбитр Николаев оценил правильность назначения пенальти в ворота "Спартака"
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил правильность назначения пенальти в ворота "Спартака" в матче 25-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"