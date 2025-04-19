"Трудно сказать, что дальше будет с подмосковной командой. Честно говоря, мне не нравятся "Химки" как команда и клуб. Я считаю, им не место в РПЛ", - приводит слова Туфрина "Чемпионат".
18 апреля стало известно о том, что было введено внешнее управление подмосковным футбольным клубом "Химки". Красно-чёрные в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 24 тура набрал 23 очка, с которыми команда располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" на выезде 20 апреля сыграют против петербургского "Зенита".
Туфрин: "Химки" как клуб не нравятся, им не место в РПЛ
Бывший президент петербургского "Зенита" Леонид Туфрин поделился своим мнением о подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"