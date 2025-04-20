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Гришин: "Спартак" 2017 года сильнее нынешнего

Тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин сравнил "Спартак" образца 2017 и 2025 года.
Фото: официальный сайт РПЛ
- Тяжело сравнивать. выигрывать у "Зенита" и "Ростова" и проигрывать дома махачкалинскому "Динамо" — для команды, которая претендует на первое место, это всё?таки не очень хорошо. "Спартак" 2017 года стал чемпионом России, наверное, он сильнее на данный момент, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, в сезоне-2016/2017 красно-белые под руководством Массимо Карреры впервые с 2001 года стали чемпионами страны.

На данный момент "Спартак" идет на втором месте в чемпионате, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах. В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля.

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