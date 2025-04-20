- Тяжело сравнивать. выигрывать у "Зенита" и "Ростова" и проигрывать дома махачкалинскому "Динамо" — для команды, которая претендует на первое место, это всё?таки не очень хорошо. "Спартак" 2017 года стал чемпионом России, наверное, он сильнее на данный момент, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, в сезоне-2016/2017 красно-белые под руководством Массимо Карреры впервые с 2001 года стали чемпионами страны.
На данный момент "Спартак" идет на втором месте в чемпионате, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах. В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля.
Гришин: "Спартак" 2017 года сильнее нынешнего
Фото: официальный сайт РПЛ