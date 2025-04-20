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Нагучев: нет Дзюбы - и "Акрон" не знает, как атаковать

Российский комментатор Роман Нагучев рассказал, насколько отличается игра "Акрона" в атаке с Дзюбой и без него.
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
- До тех пор, пока [Дзюбу] не покинули силы, он играл отлично, в своей манере — скидывал мячи, принимал в середине поля, разворачивал. Всё, что он делает обычно, он делал здорово. Потом — нет Дзюбы и "Акрон" не знает, как атаковать. К сожалению, это очень сильно проявилось, - сказал Роман в эфире "Матч ТВ".

Напомним, 19 апреля "Акрон" потерпел поражению в домашнем матче против "Спартака" со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча. На 23 минуте Артём Дзюба реализовал пенальти, тем самым совершив 268-е результативное действие в Российской Премьер-Лиге и побив рекорд Дмитрия Лоськова. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 4 голевые передачи.

На данный момент команда Заура Тедеева располагается на девятой строчке с 28 очками в 25 матчах. В следующем туре тольяттинцы встретятся с "Химками" 27 апреля.

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