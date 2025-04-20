Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
0 - 2 0 2
РостовЗавершен
Динамо
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
4 - 0 4 0
АланияЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен
Ротор
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Балтика
1 - 1 1 1
СоколЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
ЧелсиЗавершен
Ипсвич
0 - 4 0 4
АрсеналЗавершен
Лестер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
2 - 3 2 3
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
1 - 0 1 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
2 - 2 2 2
ВенецияЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
ИнтерЗавершен
Милан
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
0 - 0 0 0
АйнтрахтЗавершен
Боруссия Д
3 - 2 3 2
Боруссия МЗавершен
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Ницца
2 - 1 2 1
АнжеЗавершен
Реймс
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Брест
1 - 3 1 3
ЛансЗавершен
Сент-Этьен
2 - 0 2 0
Лион2 тайм

Осинькин: игра против ЦСКА была одной из лучших для "Крыльев Советов" весной

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал комментарий после ничьей с московским ЦСКА в 25-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Это одна из лучших игр для "Крыльев" в весенней части чемпионата. Нам бы еще чуть-чуть побольше контригры.

— От чего получили удовлетворение?

— От заряженности команды, наверное. Неплохой матч, но очень хорошим его трудно назвать. Есть моменты, где я жду большего. Немножко стерильное владение мяча было в первом тайме, хотелось бы больших скоростей. В конце было 3-4 атаки, в которых можно было рассчитывать на гол. В целом равная игра.

Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" 20 апреля провели друг с другом матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. У хозяев на 69-й минуте отличился Секу Койта, гости отыгрались на 74-й минуте после реализации пенальти в исполнении Ивана Сергеева.

Благодаря этому результату "Крылья Советов" набрали 27 очков и продолжили занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина 27 апреля дома сыграют против "Оренбурга".

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится