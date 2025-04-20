Осинькин: игра против ЦСКА была одной из лучших для "Крыльев Советов" весной

— Это одна из лучших игр для "Крыльев" в весенней части чемпионата. Нам бы еще чуть-чуть побольше контригры.
— От чего получили удовлетворение?
— От заряженности команды, наверное. Неплохой матч, но очень хорошим его трудно назвать. Есть моменты, где я жду большего. Немножко стерильное владение мяча было в первом тайме, хотелось бы больших скоростей. В конце было 3-4 атаки, в которых можно было рассчитывать на гол. В целом равная игра.
Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" 20 апреля провели друг с другом матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. У хозяев на 69-й минуте отличился Секу Койта, гости отыгрались на 74-й минуте после реализации пенальти в исполнении Ивана Сергеева.
Благодаря этому результату "Крылья Советов" набрали 27 очков и продолжили занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина 27 апреля дома сыграют против "Оренбурга".
Источник: "Матч ТВ"