— О том, что было до игры, вы все прекрасно знаете, потому что прозвучали заявления от официальных представителей. Со своей стороны могут сказать огромное спасибо Александру Алаеву за то, что он к нам приехал, уделил внимание, лично нам помог. И сделал так, что мы приехали в Петербург. Мы на связи и обязательно через несколько дней продолжим решать наши проблемы. Поэтому еще раз огромное спасибо.
— Именно визит Алаева стал ключевым в возникшей ситуации?
— Это теоретический вопрос. Но за то, что получилось по факту, мы очень благодарны ему, — отметил Джикия «Матч ТВ».
Напомним, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам. Из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над клубом.
Стоит отметить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
"Очень благодарны Алаеву": Джикия — о ключевой роли главы РПЛ в выезде "Химок" в Петербург
Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о непростой ситуации внутри команды перед выездной игрой 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
Фото: ФК "Химки"