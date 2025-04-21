- Что думаю о "золотой" гонке РПЛ? Ради интереса слежу за ней, конечно, хотя нам не на верх таблицы нужно смотреть. Предпочтение отдаю "Спартаку". Он поувереннее остальных выглядит. Если не будет терять очки, то шансы на первое место у него есть. Мне сейчас нравится игра "Спартака". Он симпатично играет, - передаёт слова Шитова "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" набрал 50 очков в 25 матчах и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место. Лидером чемпионской гонки является "Краснодар", который опережает красно-белых на пять очков. На втором месте с 52 очками находится действующий чемпион петербургский "Зенит", который отстаёт от "Краснодара" на два очка и опережает "Спартак" на три очка.
Владислав Шитов: предпочтение в чемпионской гонке РПЛ отдаю "Спартаку", симпатично играет
Нападающий "Крыльев Советов" и воспитанник московского "Спартака" Владислав Шитов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"