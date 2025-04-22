"Почему все к "Зениту" пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Объективно, в пятимиллионном городе сложно собрать футболистов, которые будут бороться с клубом, работающим по всему мировому рынку. Скажут завтра Семаку: давай всех питерских — и что? За чемпионство такой "Зенит" бороться не будет", - приводит слова Файзулина "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 25-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своем активе 55 очков. На второй строчке располагается петербургский "Зенит", который за 25 матчей набрал 53 очка.
В следующем туре "Краснодар" 25 апреля на выезде сыграет против махачкалинского "Динамо" (начало - в 19:30 мск), а "Зенит" на следующий день в гостях встретится с московским "Динамо" (начало - в 14:00 мск).
Файзулин: почему все к "Зениту" пристали с воспитанниками? У Галицкого всего двое-трое из академии играют
Бывший футболист "Зенита" Виктор Файзулин высказался о воспитанниках петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"