- Николич за счет перестройки выжал из ЦСКА максимум, учитывая подбор футболистов. Нужны приобретения под новую тактику, чтобы сделать значительный шаг и считаться конкурентом за первое место. Если у армейцев всё получится, команда будет выглядеть лучше. В данный момент ЦСКА борется за тройку, но при этом армейцы влияют на распределение мест выше третьего.
Марко Николич возглавил московский ЦСКА летом прошлого года, сменив на посту главного тренера команды Владимира Федотова.
В текущем сезоне подопечные Николича набрали 48 очков и находятся на четвертой строчке в турнирной таблице. В 25 турах российской Премьер-лиги "армейцы" одержали 14 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. От призовой тройки красно-синие отстают за пять туров до конца сезона на два балла.
В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей переиграл столичное "Динамо" (2:1, 0:0) и вышел в финал, где встретится с петербургским "Зенитом".
Источник: "Чемпионат"
Игонин: Николич выжал из ЦСКА максимум
Экс-футболист Алексей Игонин оценил работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА